Уночі проти 12 листопада російські війська атакували Ковель Волинської області реактивними безпілотниками.

Про це повідомив начальник Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк.

Атака на Ковель 12 листопада: що відомо

За інформацією Волинської ОВА, у Ковелі зафіксували падіння безпілотника на території митного термінала, де розташована стоянка автомобілів.

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Унаслідок атаки загорілися вантажні автомобілі та автоцистерна з пальним.

Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків удару. Станом на 10:04 пожежу локалізували.

За словами Романа Романюка, внаслідок російської атаки на Ковель 12 листопада постраждала одна людина.

Загрози її життю та здоров’ю немає.

Остаточні наслідки атаки на Ковель 12 листопада уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 723-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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