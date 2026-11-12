В ночь на 12 ноября российские войска атаковали Киевскую область баллистическими ракетами и ударными беспилотниками.

Атака на Киевскую область 12 ноября: что известно

Как сообщила ГСЧС Украины, в результате вражеских обстрелов в Обуховском районе повреждены и частично разрушены производственные и складские здания одного из предприятий.

На территории вспыхнул пожар, который спасатели оперативно потушили.

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Во время атаки на предприятии находились работники, однако после объявления воздушной тревоги все они успели покинуть территорию. Благодаря этому удалось избежать пострадавших.

Экстренные и профильные службы продолжают работать на месте удара. Специалисты документируют последствия российской атаки и выясняют масштабы нанесенных разрушений.

Напомним, что утром 12 ноября в Киеве прогремели взрывы, в Соломенском районе возникло возгорание жилого дома. Сейчас известно о 5 пострадавших и одном погибшем человеке.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 723-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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