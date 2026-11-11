Графики отключения света 12 ноября: какими будут ограничения в четверг
В четверг, 12 ноября, в ряде областей Украины на протяжении всех суток будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Графики отключения света 12 ноября: что известно
12 ноября в части областей круглосуточно будут действовать плановые отключения электроэнергии.
Для промышленности будут применяться графики ограничения мощности. Для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений (от 1 до 3 очередей).
Отключения обусловлены последствиями вражеских ударов по энергообъектам. Специалисты работают в непрерывном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное оборудование и вернуть электроснабжение.
Со свежими графиками можно ознакомиться на официальных ресурсах вашего оператора системы распределения.
К слову, на протяжении ночи и утра 11 ноября враг снова наносил удары по объектам энергетики. В результате атак на утро частично были обесточены потребители в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Ривненской, Харьковской, Одесской и Черниговской областях.
Самая тяжелая ситуация наблюдалась на Киевщине, Днепропетровщине и Одесчине.