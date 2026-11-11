В четверг, 12 ноября, в ряде областей Украины на протяжении всех суток будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Графики отключения света 12 ноября: что известно

12 ноября в части областей круглосуточно будут действовать плановые отключения электроэнергии.

Сейчас смотрят

Для промышленности будут применяться графики ограничения мощности. Для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений (от 1 до 3 очередей).

Отключения обусловлены последствиями вражеских ударов по энергообъектам. Специалисты работают в непрерывном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное оборудование и вернуть электроснабжение.

Со свежими графиками можно ознакомиться на официальных ресурсах вашего оператора системы распределения.

К слову, на протяжении ночи и утра 11 ноября враг снова наносил удары по объектам энергетики. В результате атак на утро частично были обесточены потребители в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Ривненской, Харьковской, Одесской и Черниговской областях.

Самая тяжелая ситуация наблюдалась на Киевщине, Днепропетровщине и Одесчине.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.