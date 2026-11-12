В Полтавской области в результате российской атаки 12 ноября ранения получили четверо энергетиков.

Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга о ситуации в энергосистеме по состоянию на 12 ноября 2026 года.

Атака на Полтавскую область 12 ноября: что известно

По информации Министерства энергетики Украины, российские войска в течение суток продолжали атаковать энергетическую инфраструктуру страны.

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В результате одной из атак в Полтавской области пострадали четверо работников энергетической отрасли.

В Минэнерго сообщили, что раненым оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Последствия атак на энергетику Украины 12 ноября

По состоянию на утро 12 ноября из-за российских атак часть потребителей осталась без электричества в девяти областях:

Винницкой;

Днепропетровской;

Житомирской;

Запорожской;

Одесской;

Ровенской;

Сумской;

Харьковской.

В пострадавших регионах продолжаются аварийно-восстановительные работы там, где позволяет ситуация с безопасностью.

По словам Артема Некрасова, ремонтные бригады работают круглосуточно в усиленном режиме, однако восстановление электроснабжения затрудняют постоянные воздушные тревоги.

В большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности — графики ограничения мощности.

В Минэнерго предупредили, что из-за непрекращающихся российских атак ситуация с электроснабжением может меняться в течение дня, иногда по несколько раз в час.