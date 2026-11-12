Удар РФ по Полтавской области: четверо энергетиков получили ранения
- В Полтавской области в результате российского нападения ранены четверо энергетиков.
- Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
В Полтавской области в результате российской атаки 12 ноября ранения получили четверо энергетиков.
Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга о ситуации в энергосистеме по состоянию на 12 ноября 2026 года.
Атака на Полтавскую область 12 ноября: что известно
По информации Министерства энергетики Украины, российские войска в течение суток продолжали атаковать энергетическую инфраструктуру страны.
В результате одной из атак в Полтавской области пострадали четверо работников энергетической отрасли.
В Минэнерго сообщили, что раненым оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Последствия атак на энергетику Украины 12 ноября
По состоянию на утро 12 ноября из-за российских атак часть потребителей осталась без электричества в девяти областях:
- Винницкой;
- Днепропетровской;
- Житомирской;
- Запорожской;
- Одесской;
- Ровенской;
- Сумской;
- Харьковской.
В пострадавших регионах продолжаются аварийно-восстановительные работы там, где позволяет ситуация с безопасностью.
По словам Артема Некрасова, ремонтные бригады работают круглосуточно в усиленном режиме, однако восстановление электроснабжения затрудняют постоянные воздушные тревоги.
В большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности — графики ограничения мощности.
В Минэнерго предупредили, что из-за непрекращающихся российских атак ситуация с электроснабжением может меняться в течение дня, иногда по несколько раз в час.