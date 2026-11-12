Удар РФ по Полтавщині: четверо енергетиків дістали поранення
- На Полтавщині внаслідок російської атаки поранені четверо енергетиків.
- Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
На Полтавщині внаслідок російської атаки 12 листопада поранення отримали четверо енергетиків.
Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу щодо ситуації в енергосистемі станом на 12 листопада 2026 року.
Атака на Полтавщину 12 листопада: що відомо
За інформацією Міністерства енергетики України, російські війська протягом доби продовжували атакувати енергетичну інфраструктуру країни.
Унаслідок однієї з атак на Полтавщині постраждали четверо працівників енергетичної галузі.
У Міненерго повідомили, що пораненим надають усю необхідну медичну допомогу.
Наслідки атак на енергетику України 12 листопада
Станом на ранок 12 листопада через російські атаки частина споживачів залишилася без електроенергії у дев’яти областях:
- Вінницькій;
- Дніпропетровській;
- Житомирській;
- Запорізькій;
- Одеській;
- Рівненській;
- Сумській;
- Харківській.
У постраждалих регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація.
За словами Артема Некрасова, ремонтні бригади працюють цілодобово в посиленому режимі, однак відновлення електропостачання ускладнюють постійні повітряні тривоги.
У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості — графіки обмеження потужності.
У Міненерго попередили, що через безперервні російські атаки ситуація з електропостачанням може змінюватися протягом дня, іноді кілька разів на годину.