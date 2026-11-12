На Полтавщині внаслідок російської атаки 12 листопада поранення отримали четверо енергетиків.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу щодо ситуації в енергосистемі станом на 12 листопада 2026 року.

Атака на Полтавщину 12 листопада: що відомо

За інформацією Міністерства енергетики України, російські війська протягом доби продовжували атакувати енергетичну інфраструктуру країни.

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Унаслідок однієї з атак на Полтавщині постраждали четверо працівників енергетичної галузі.

У Міненерго повідомили, що пораненим надають усю необхідну медичну допомогу.

Наслідки атак на енергетику України 12 листопада

Станом на ранок 12 листопада через російські атаки частина споживачів залишилася без електроенергії у дев’яти областях:

Вінницькій;

Дніпропетровській;

Житомирській;

Запорізькій;

Одеській;

Рівненській;

Сумській;

Харківській.

У постраждалих регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація.

За словами Артема Некрасова, ремонтні бригади працюють цілодобово в посиленому режимі, однак відновлення електропостачання ускладнюють постійні повітряні тривоги.

У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості — графіки обмеження потужності.

У Міненерго попередили, що через безперервні російські атаки ситуація з електропостачанням може змінюватися протягом дня, іноді кілька разів на годину.

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