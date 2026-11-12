Російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по Одесі та передмістю. У місті зафіксували влучання у багатоповерховий житловий будинок, а також загоряння в приватному гаражі.

Про наслідки обстрілу повідомили керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та очільник МВА Сергій Лисак.

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За словами керівника ОВА Кіпера, внаслідок дронової атаки в обласному центрі зафіксовано влучання у багатоповерховий житловий будинок. На цей момент інформація про постраждалих до екстрених служб не надходила.

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Крім того, під час обстрілу зазнало пошкоджень приватне гаражне приміщення. Як уточнив очільник МВА Лисак, на території гаража спалахнула пожежа.

Він додав, що внаслідок атаки на місто загорівся легковий автомобіль.

Наразі на місцях влучань працюють усі відповідні профільні служби. Фахівці продовжують обстежувати територію та уточнювати дані щодо інших можливих наслідків атаки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 723-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Одеська ОВА

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