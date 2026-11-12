С утра 12 ноября российские войска атакуют Балабино в Запорожской области корректируемыми авиабомбами.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Атака на Балабино 12 ноября: что известно

По информации Запорожской ОВА, в результате атаки на Балабино 12 ноября погибла 99-летняя женщина.

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Также ранения получила 12-летняя девочка. У нее диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение бедра.

Ребенка госпитализировали. По словам Михаила Семикина, ее состояние удовлетворительное.

Сейчас уточняются окончательные последствия атаки на Балабино 12 ноября.

Напомним, что накануне, 11 ноября, в Вознесеновском районе Запорожья произошел взрыв в кафе.

По информации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, 23-летний мужчина взорвал гранату в помещении заведения общественного питания. В результате взрыва он погиб.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 723-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.