Вечером 12 ноября и утром 13 ноября 2026 года российские войска атаковали Одессу и Одесскую область.

Об этом сообщили начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер и глава Одесской ГВА Сергей Лысак.

Атака на Одессу и область 13 ноября: что известно

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, вечером 12 ноября российские войска атаковали юг Одесской области.

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В результате попадания в производственное здание мебельного предприятия возник пожар площадью 1 300 кв. м.

Также повреждены окна многоэтажного жилого дома и два легковых автомобиля. Грузовик с прицепом уничтожен.

По предварительным данным, четверо человек получили ожоги разной степени тяжести. Двоих пострадавших госпитализировали. Врачи оказывают необходимую помощь.

Кроме того, утром 13 ноября российские войска атаковали Одессу.

По словам главы Одесской МВА Сергея Лысака, в результате атаки был поврежден частный жилой дом.

Позже в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в результате российской атаки на Одессу погибли два человека, еще пятеро пострадали.

В городе разрушен одноэтажный частный жилой дом, где после удара возник пожар. Спасатели быстро потушили огонь.

По другому адресу зафиксирован удар по открытой местности. В результате повреждено 11 легковых автомобилей.

Окончательные последствия атаки на Одессу и область пока уточняются.