Российские войска нанесли удар по частному сектору Запорожья. В результате вражеской атаки погиб 17-летний парень, еще четырех человек спасатели достали из-под завалов.

Атака на Запорожье 13 ноября: какие последствия

О последствиях российских обстрелов сообщили сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров и временный исполняющий обязанности руководителя ОВА Михаил Семикин.

По их данным, враг атаковал жилую застройку в частном секторе Запорожья. Удар унес жизнь 17-летнего юноши. Глава ОВА выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.

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Кроме того, на месте попадания под завалами оказались жители. Подразделениям спасателей удалось деблокировать и спасти четырех человек. Среди них – 10-летний мальчик, 35-летняя и 58-летняя женщины, а также 34-летний мужчина.

Всех спасенных пострадавших сразу передали бригадам скорой медицинской помощи для оказания необходимой медпомощи.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 724-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Совет обороны Запорожской области

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