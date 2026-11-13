Ночная атака на Украину 13 ноября: РФ запустила 117 дронов, в частности 63 реактивныхДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
В ночь на 13 ноября российские войска атаковали Украину беспилотниками разных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 13 ноября: что известно
Ночная атака Украину началась в 18:00 12 ноября и продолжалась ночью 13 ноября.
Для ударов по Украине противник задействовал 117 беспилотников разных типов:
- ударные БпЛА типа Shahed, из которых 63 были реактивными;
- беспилотники типа Гербера;
- дроны-имитаторы типа Пародия.
Запуски осуществлялись из районов Орла, Курска, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарска в РФ. Еще одним направлением стало Гвардейское, что во временно оккупированном Крыму.
Для отражения воздушного нападения задействовали авиацию, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем Сил обороны Украины.
По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 07:30 украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 80 вражеских дронов типа Shahed, Гербера и других моделей.
Среди уничтоженных целей — 39 реактивных Shahed.
Несмотря на работу ПВО, российские средства воздушного нападения поразили 24 объекта. Еще на десяти объектах зафиксировали падение обломков сбитых дронов.
Атака на Украину продолжается — в воздушном пространстве остаются несколько вражеских ударных дронов, а силы ПВО продолжают боевую работу.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 724-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.