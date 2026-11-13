В ночь на 13 ноября российские войска атаковали Украину беспилотниками разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 13 ноября: что известно

Ночная атака Украину началась в 18:00 12 ноября и продолжалась ночью 13 ноября.

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Для ударов по Украине противник задействовал 117 беспилотников разных типов:

ударные БпЛА типа Shahed, из которых 63 были реактивными;

беспилотники типа Гербера;

дроны-имитаторы типа Пародия.

Запуски осуществлялись из районов Орла, Курска, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарска в РФ. Еще одним направлением стало Гвардейское, что во временно оккупированном Крыму.

Для отражения воздушного нападения задействовали авиацию, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем Сил обороны Украины.

По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 07:30 украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 80 вражеских дронов типа Shahed, Гербера и других моделей.

Среди уничтоженных целей — 39 реактивных Shahed.

Несмотря на работу ПВО, российские средства воздушного нападения поразили 24 объекта. Еще на десяти объектах зафиксировали падение обломков сбитых дронов.

Атака на Украину продолжается — в воздушном пространстве остаются несколько вражеских ударных дронов, а силы ПВО продолжают боевую работу.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 724-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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