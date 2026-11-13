Атака на Запоріжжя: загинув підліток, четверо людей опинилися під заваламиДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Російські війська завдали удару по приватному сектору Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки загинув 17-річний хлопець, ще чотирьох людей рятувальники дістали з-під завалів.
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Про наслідки російського обстрілу повідомили співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров та тимчасовий виконувач обов’язків керівника ОВА Михайло Семікін.
За їхніми даними, ворог атакував житлову забудову в приватному секторі Запоріжжя. Удар забрав життя 17-річного юнака. Очільник ОВА висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
Крім того, на місці влучання під завалами опинилися жителі. Підрозділам рятувальників вдалося деблокувати та врятувати чотирьох людей. Серед них — 10-річний хлопчик, 35-річна та 58-річна жінки, а також 34-річний чоловік.
Усіх врятованих постраждалих одразу передали бригадам швидкої медичної допомоги для надання необхідної меддопомоги.
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Фото: Рада оборони Запорізької області