Російські війська завдали удару по приватному сектору Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки загинув 17-річний хлопець, ще чотирьох людей рятувальники дістали з-під завалів.

Атака на Запоріжжя 13 листопада: які наслідки

Про наслідки російського обстрілу повідомили співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров та тимчасовий виконувач обов’язків керівника ОВА Михайло Семікін.

За їхніми даними, ворог атакував житлову забудову в приватному секторі Запоріжжя. Удар забрав життя 17-річного юнака. Очільник ОВА висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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Крім того, на місці влучання під завалами опинилися жителі. Підрозділам рятувальників вдалося деблокувати та врятувати чотирьох людей. Серед них — 10-річний хлопчик, 35-річна та 58-річна жінки, а також 34-річний чоловік.

Усіх врятованих постраждалих одразу передали бригадам швидкої медичної допомоги для надання необхідної меддопомоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 724-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Рада оборони Запорізької області

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