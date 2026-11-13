Две женщины получили ранения в результате взрывов в Виннице сегодня ночью, 13 ноября.

Об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов.

Взрывы в Виннице 13 ноября: что известно

По словам Моргунова, из-за взрывов в Виннице сегодня загорелся жилой дом.

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Взрывная волна повредила другие частные, многоквартирные дома и детский сад.

Также известно о двух пострадавших женщинах 54 и 22 лет. Обеих доставили в больницы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

На местах атаки работают соответствующие службы.

Окончательные последствия взрывов в Виннице 13 ноября уточняются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 723-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.