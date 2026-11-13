Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Взрывы в Виннице 13 ноября: загорелся жилой дом, есть пострадавшиеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Две женщины получили ранения в результате взрывов в Виннице сегодня ночью, 13 ноября.
Об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов.
Взрывы в Виннице 13 ноября: что известно
По словам Моргунова, из-за взрывов в Виннице сегодня загорелся жилой дом.
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Взрывная волна повредила другие частные, многоквартирные дома и детский сад.
Также известно о двух пострадавших женщинах 54 и 22 лет. Обеих доставили в больницы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.
На местах атаки работают соответствующие службы.
Окончательные последствия взрывов в Виннице 13 ноября уточняются.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 723-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: ГСЧС
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