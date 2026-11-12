В четверг, 12 ноября, российские войска в течение дня били по Краматорску Донецкой области. В результате атак погибли четверо мирных жителей, по меньшей мере шесть получили ранения.

Об этом сообщил Краматорский городской совет.

Атаки на Краматорск 12 ноября: что известно

Под российскими ударами оказались частный сектор и многоэтажки.

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По информации городского совета, первый удар случился в 07:40. Российские войска атаковали частный сектор, в результате чего погибла женщина.

В 09:00 оккупанты снова ударили по частной застройке. Погибла еще одна женщина. Один человек получил ранения.

В 09:35 российский FPV-дрон убил мужчину.

Около 11:00 российские войска нанесли удар тремя авиабомбами ФАБ-250 по многоэтажной застройке. Ранения получили двое мужчин и женщина. Также повреждены семь многоквартирных домов.

В 14:53 FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль. В результате удара один человек получил ранения.

Около 15:30 россияне сбросили авиабомбу ФАБ-250 во двор многоэтажного дома. Погиб один человек, еще одна женщина получила ранения. Повреждены еще семь многоквартирных домов.

— На одной из локаций зафиксировано разрушение конструкций многоэтажных домов. В то же время из-за постоянной угрозы повторных российских ударов спасатели пока не могут приступить к разбору завалов, — отметили в горсовете.

Жителей Краматорской общины призывают не медлить с эвакуацией.

20 октября российские оккупанты сбросили управляемые авиабомбы на Краматорск. В результате удара погибли трое мужчин, которые были работниками одной из теплоснабжающих организаций города.

Вечером 1 ноября в результате взрывов в Краматорске уничтожено здание горисполкома.

Фото: Краматорская ГВА

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