РФ атаковала Краматорск ФАБ-250 и FPV-дронами: есть жертвы, повреждены 14 многоэтажекДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Россияне в течение дня нанесли серию ударов по Краматорску.
- Погибли четверо мирных жителей, еще по меньшей мере шесть ранены.
- Повреждены по меньшей мере 14 многоквартирных домов.
В четверг, 12 ноября, российские войска в течение дня били по Краматорску Донецкой области. В результате атак погибли четверо мирных жителей, по меньшей мере шесть получили ранения.
Об этом сообщил Краматорский городской совет.
Атаки на Краматорск 12 ноября: что известно
Под российскими ударами оказались частный сектор и многоэтажки.
По информации городского совета, первый удар случился в 07:40. Российские войска атаковали частный сектор, в результате чего погибла женщина.
В 09:00 оккупанты снова ударили по частной застройке. Погибла еще одна женщина. Один человек получил ранения.
В 09:35 российский FPV-дрон убил мужчину.
Около 11:00 российские войска нанесли удар тремя авиабомбами ФАБ-250 по многоэтажной застройке. Ранения получили двое мужчин и женщина. Также повреждены семь многоквартирных домов.
В 14:53 FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль. В результате удара один человек получил ранения.
Около 15:30 россияне сбросили авиабомбу ФАБ-250 во двор многоэтажного дома. Погиб один человек, еще одна женщина получила ранения. Повреждены еще семь многоквартирных домов.
— На одной из локаций зафиксировано разрушение конструкций многоэтажных домов. В то же время из-за постоянной угрозы повторных российских ударов спасатели пока не могут приступить к разбору завалов, — отметили в горсовете.
Жителей Краматорской общины призывают не медлить с эвакуацией.
20 октября российские оккупанты сбросили управляемые авиабомбы на Краматорск. В результате удара погибли трое мужчин, которые были работниками одной из теплоснабжающих организаций города.
Вечером 1 ноября в результате взрывов в Краматорске уничтожено здание горисполкома.
Фото: Краматорская ГВА