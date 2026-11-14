Юлия Захарченко, редактор ленты
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В Киеве слышны взрывы 14 ноября — что известноДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
В Киеве прогремели взрывы утром в субботу, 14 ноября. Российские войска пытались атаковать столицу ударными беспилотниками.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 725-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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