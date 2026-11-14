В Киеве прогремели взрывы утром в субботу, 14 ноября. Российские войска пытались атаковать столицу ударными беспилотниками.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 725-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Сейчас смотрят

Дополняется…

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.