Марта Бондаренко, редактор ленты
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Атака дронов на Киевщину: в двух районах повреждены энергообъекты, есть раненыйДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Днем россияне ударными беспилотниками атаковали Киевскую область.
Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.
Атака на Киевщину 17 ноября
По информации Тимура Ткаченко, в результате атаки в Белоцерковском и Бориспольском районах повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
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В Бориспольском районе мужчина получил ранения. Им заботятся медики.
На местах работают все соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.
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