Украина инициировала проведение гуманитарных операций еще в 10 населенных пунктах на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Их предлагают организовать по аналогии с операцией в Олешках.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во вторник, 17 ноября, по итогам встречи с дипломатической командой.

Гуманитарные операции в 10 населенных пунктах: предложение Украины

По словам главы государства, украинская сторона обсудит это предложение с американскими посредниками.

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— Украина предложила еще 10 пунктов на временно оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей, которые нуждаются в аналогичной гуманитарной операции. Наша команда будет обсуждать это с американскими посредниками, – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что важно добиться от США согласования с Москвой расширения трехстороннего формата переговоров и привлечения к нему европейских представителей.

Речь идет о странах формата Е5 – Великобритании, Германии, Франции, Италии и Польше, а также Европейской комиссии, Европейском совете и НАТО.

— Украина координирует свои действия со всеми нашими партнерами в Европе, и мы продолжим работать на всех уровнях, чтобы Европа была сильным участником переговоров, как мы об этом и договорились с Америкой, – отметил президент.

Напомним, режим тишины в оккупированных Олешках и других населенных пунктах Херсонской области действовал с 27 октября по 1 ноября.

В это время разминировали дороги и доставили гуманитарную помощь в город, где около 1 700 человек оставались без еды и лекарств. Кроме того, организовали эвакуацию людей через российскую Анапу и Беларусь.

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