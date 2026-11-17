Марта Бондаренко, редакторка стрічки
1 хв.Додати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Атака дронів на Київщину: у двох районах пошкоджено енергооб’єкти, є пораненийДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Вдень росіяни ударними безпілотниками атакували Київську область.
Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Атака на Київщину 17 листопада
За інформацією Тимура Ткаченка, внаслідок атаки у Білоцерківському та Бориспільському районах пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури.
Зараз дивляться
У Бориспільському районі чоловік отримав поранення. Ним опікуються медики.
На місцях працюють усі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.