Европа должна сама говорить с Путиным, а не перекладывать ответственность на США — СтуббДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Президент Финляндии Александр Стубб призвал европейских лидеров начать прямой диалог с российским президентом Владимиром Путиным, не перекладывая ответственность за переговоры на США.
Об этом Стубб заявил в интервью Financial Times.
Стубб призвал Европу к прямым переговорам с Путиным
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что европейские страны слишком долго полагались на Соединенные Штаты в вопросах переговоров с Россией.
По его мнению, европейские лидеры должны самостоятельно общаться с Владимиром Путиным, придерживаясь согласованной позиции.
— Мы слишком долго передавали европейское взаимодействие с Россией на аутсорсинг, и я считаю это безответственным. Теперь, когда у нас есть рамки, я считаю, что европейские лидеры должны напрямую взаимодействовать с Путиным, донося один и тот же посыл и придерживаясь общих тезисов, — сказал Стубб.
В то же время финский президент отметил работу американских переговорщиков, которые помогли возобновить контакты между Москвой и Киевом и поддержали участие Европы в предстоящих переговорах.
Сам Стубб в прошлом месяце поговорил по телефону с Путиным.
Президент Финляндии сравнил нынешнюю ситуацию с двумя историческими моделями — Ялтинскими договоренностями 1945 года и Хельсинкскими соглашениями 1975 года.
По его словам, первая модель связана с разделением Европы на сферы влияния, тогда как вторая основана на уважении государственного суверенитета, территориальной целостности и прав человека.
Отвечая на вопрос, к какой модели сейчас склоняются США, Стубб выразил надежду, что Вашингтон не выберет подход, связанный с Ялтинскими договоренностями.
— Мы не знаем, на чью сторону склонятся США сейчас. Вероятно, сейчас они больше склоняются к Ялтинскому лагерю, но в будущем могут склониться больше к Хельсинкскому, — отметил он.
Несмотря на это, финский президент подчеркнул, что нужно продолжать дипломатический диалог.
— Мы должны понимать, что Россия не выиграла эту войну. И, честно говоря, она ее и не выиграет, — заявил Стубб.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Украины есть свое место в НАТО, а ее поддержка напрямую связана с безопасностью всей Европы.
По его словам, последние контакты с американскими спецпосланниками показывают, что Владимир Путин не заинтересован в мирных переговорах.
Макрон подчеркнул, что Европа должна продолжать поддерживать Украину и принимать полноценное участие в достижении справедливого и прочного мира.