Президент Финляндии Александр Стубб призвал европейских лидеров начать прямой диалог с российским президентом Владимиром Путиным, не перекладывая ответственность за переговоры на США.

Об этом Стубб заявил в интервью Financial Times.

Стубб призвал Европу к прямым переговорам с Путиным

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что европейские страны слишком долго полагались на Соединенные Штаты в вопросах переговоров с Россией.

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По его мнению, европейские лидеры должны самостоятельно общаться с Владимиром Путиным, придерживаясь согласованной позиции.

— Мы слишком долго передавали европейское взаимодействие с Россией на аутсорсинг, и я считаю это безответственным. Теперь, когда у нас есть рамки, я считаю, что европейские лидеры должны напрямую взаимодействовать с Путиным, донося один и тот же посыл и придерживаясь общих тезисов, — сказал Стубб.

В то же время финский президент отметил работу американских переговорщиков, которые помогли возобновить контакты между Москвой и Киевом и поддержали участие Европы в предстоящих переговорах.

Сам Стубб в прошлом месяце поговорил по телефону с Путиным.

Президент Финляндии сравнил нынешнюю ситуацию с двумя историческими моделями — Ялтинскими договоренностями 1945 года и Хельсинкскими соглашениями 1975 года.

По его словам, первая модель связана с разделением Европы на сферы влияния, тогда как вторая основана на уважении государственного суверенитета, территориальной целостности и прав человека.

Отвечая на вопрос, к какой модели сейчас склоняются США, Стубб выразил надежду, что Вашингтон не выберет подход, связанный с Ялтинскими договоренностями.

— Мы не знаем, на чью сторону склонятся США сейчас. Вероятно, сейчас они больше склоняются к Ялтинскому лагерю, но в будущем могут склониться больше к Хельсинкскому, — отметил он.

Несмотря на это, финский президент подчеркнул, что нужно продолжать дипломатический диалог.

— Мы должны понимать, что Россия не выиграла эту войну. И, честно говоря, она ее и не выиграет, — заявил Стубб.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Украины есть свое место в НАТО, а ее поддержка напрямую связана с безопасностью всей Европы.

По его словам, последние контакты с американскими спецпосланниками показывают, что Владимир Путин не заинтересован в мирных переговорах.

Макрон подчеркнул, что Европа должна продолжать поддерживать Украину и принимать полноценное участие в достижении справедливого и прочного мира.