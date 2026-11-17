Вдень 17 листопада прогриміли вибухи у Мукачево на Закарпатті.

Про це повідомила Мукачівська міська рада.

Вибухи у Мукачеві 17 листопада: що відомо

У вівторок, 17 листопада, російські війська атакували Мукачево Закарпатської області.

Зараз дивляться

Як повідомив начальник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, повітряна тривога в регіоні тривала майже три години.

За цей час у небі над областю зафіксували три російські безпілотники типу Shahed.

Один із дронів влучив на території Мукачівської громади, ще два вдалося подавити засобами радіоелектронної боротьби.

За інформацією очільника ОВА, повідомлень про руйнування та постраждалих унаслідок атаки не надходило.

Раніше у Мукачівській міській раді підтвердили факт російської атаки та закликали мешканців громади не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Також міська влада попросила не публікувати в соціальних мережах фотографії та відеозаписи роботи сил протиповітряної оборони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 728-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.