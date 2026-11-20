В результате баллистической атаки на Киев 20 ноября были повреждены Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный мосты столицы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Повреждения мостов Киева 20 ноября: что известно

По словам мэра, на Подольско-Воскресенском мостовом переходе закрыли движение с правого на левый берег Днепра.

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Также повреждения получил Дарницкий мост. Насколько они серьезны, специалисты смогут оценить после отмены воздушной тревоги.

Кроме того, зафиксировано повторное попадание в Южный мост. Движение по нему сейчас разрешено только с левого на правый берег для автомобилей массой до 10 тонн и общественного транспорта массой до 18 тонн.

Из-за затруднений с транспортным сообщением между берегами столицы Кличко призвал киевлян без крайней необходимости не выезжать на личных автомобилях.

Предприятиям и учреждениям мэр рекомендовал по возможности перейти на удаленную работу.

Ранее сообщалось, что последствия взрывов в Киеве 20 ноября зафиксированы в трех районах столицы: Оболонском, Голосеевском и Подольском.

В Оболонском районе загорелось трехэтажное здание, в Голосеевском — офисное здание на территории инфраструктурного объекта, а в Подольском — здание нежилой застройки.

Также сообщалось о повреждении объекта критической инфраструктуры столицы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 731-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.