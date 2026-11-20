Унаслідок балістичної атаки на Київ 20 листопада пошкоджено Подільсько-Воскресенський, Дарницький та Південний мости столиці.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Пошкодження мостів Києва 20 листопада: що відомо

За словами міського голови, на Подільсько-Воскресенському мостовому переході закрили рух із правого на лівий берег Дніпра.

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Також пошкоджень зазнав Дарницький міст. Їхній ступінь фахівці зможуть оцінити після завершення повітряної тривоги.

Крім того, зафіксовано повторне влучання в Південний міст. Рух ним наразі дозволений лише з лівого на правий берег для автомобілів масою до 10 тонн та громадського транспорту масою до 18 тонн.

Через ускладнене транспортне сполучення між берегами столиці Кличко закликав киян без нагальної потреби не виїжджати приватними автомобілями.

Підприємствам та установам міський голова рекомендував за можливості запровадити дистанційний режим роботи.

Раніше повідомлялося, що наслідки вибухів у Києві 20 листопада зафіксовані у трьох районах столиці: Оболонському, Голосіївському та Подільському.

В Оболонському районі загорілася триповерхова будівля, у Голосіївському — офісна будівля на території інфраструктурного об’єкта, а в Подільському — будівля нежитлової забудови.

Також повідомлялося про пошкодження об’єкта критичної інфраструктури столиці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 731-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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