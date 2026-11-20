Вибухи у Харкові 20 листопада: росіяни вдарили по лікарні, є постраждаліДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Унаслідок вибухів у Харкові 20 листопада постраждали щонайменше четверо людей.
Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Вибухи у Харкові 20 листопада: що відомо
У ніч проти 20 листопада російські війська атакували Шевченківський район Харкова. За інформацією міського голови Ігоря Терехова, ворожий безпілотник влучив у лікарню. Внаслідок удару у будівлі медичного закладу вибито понад 50 вікон. Постраждали четверо людей.
За словами начальника Харківської ОВА, в Шевченківському районі Харкова також зафіксовано влучання у припаркований автомобіль.
Як наслідок – пошкоджено п’ять автомобілів на парковці біля житлового комплексу та скління вікон першого поверху багатоквартирного будинку. На місці удару виникла пожежа.
Наразі місцях вибухів у Харкові 20 листопада працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки.
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