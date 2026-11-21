Російські війська атакували Житомирську область вдень у суботу, 21 листопада. Під ударом опинився залізничний вокзал в Овруцькій громаді. Внаслідок удару постраждала одна людина, яку госпіталізували, а на місці спалахнула пожежа.

Про це повідомив керівник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Удар по залізничному вокзалу на Житомирщині

За словами очільника ОВА, ворог знову завдав удару по Житомирщині. Цього разу ціллю став залізничний вокзал в Овруцькій громаді.

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Внаслідок атаки постраждала одна людина. Медики оперативно доправили постраждалого до лікарні, де йому надають усю необхідну допомогу.

Після удару на місці виникла пожежа. Як повідомив Бунечко, завдяки злагодженим діям підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій України загоряння повністю ліквідовано.

Керівник Житомирської ОВА висловив подяку рятувальникам, медикам та всім службам, які оперативно відреагували на наслідки російської атаки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 732-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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