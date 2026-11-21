Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ожидает финального отчета от главы МИД Андрея Сибиги относительно послов в разных странах. После этого примут решение относительно посла Украины в США.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов о возможных кандидатах на эту должность.

Зеленский назвал кандидатов на должность посла Украины в США

Среди потенциальных кандидатов на эту должность президент назвал Оксану Маркарову, Юлию Свириденко, Сергея Кислицу, Дмитрия Кулебу, Павла Климкина, Андрея Сибига, а также опытного военного с высоким уровнем английского языка.

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Отвечая на вопрос о возможном возвращении Оксаны Маркаровой на должность посла Украины в США, президент отметил, что ее уровень является достаточным.

По словам Зеленского, в первую очередь он ждет финального отчета от министра иностранных дел Андрея Сибиги о работе послов в разных государствах, после чего состоятся кадровые решения.

— Прежде всего я жду отчета финального от Андрея Сибиги относительно послов в разных странах. И там будут некоторые изменения. Безусловно, там будет решение по послу Украины в США. Не только в США, а в ключевых странах могут быть некоторые изменения, — сказал Зеленский.

В начале августа президент подписал указ об увольнении Ольги Стефанишиной с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в США. По словам самой Стефанишиной, она решила сложить полномочия по личным обстоятельствам.

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