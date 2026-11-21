Маркарова, Свириденко, Кулеба или военный: Зеленский назвал кандидатов в послы в СШАДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что ожидает финального отчета от главы МИД Андрея Сибиги по послам в разных государствах.
- После этого примут кадровые решения не только в отношении посла Украины в США.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ожидает финального отчета от главы МИД Андрея Сибиги относительно послов в разных странах. После этого примут решение относительно посла Украины в США.
Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов о возможных кандидатах на эту должность.
Зеленский назвал кандидатов на должность посла Украины в США
Среди потенциальных кандидатов на эту должность президент назвал Оксану Маркарову, Юлию Свириденко, Сергея Кислицу, Дмитрия Кулебу, Павла Климкина, Андрея Сибига, а также опытного военного с высоким уровнем английского языка.
Отвечая на вопрос о возможном возвращении Оксаны Маркаровой на должность посла Украины в США, президент отметил, что ее уровень является достаточным.
По словам Зеленского, в первую очередь он ждет финального отчета от министра иностранных дел Андрея Сибиги о работе послов в разных государствах, после чего состоятся кадровые решения.
— Прежде всего я жду отчета финального от Андрея Сибиги относительно послов в разных странах. И там будут некоторые изменения. Безусловно, там будет решение по послу Украины в США. Не только в США, а в ключевых странах могут быть некоторые изменения, — сказал Зеленский.
В начале августа президент подписал указ об увольнении Ольги Стефанишиной с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в США. По словам самой Стефанишиной, она решила сложить полномочия по личным обстоятельствам.