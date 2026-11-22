Люди просто прийшли до магазину: РФ атакувала Вишневе, є загиблий та постраждаліДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Унаслідок російської атаки на Київщину у місті Вишневе загинула одна людина, ще троє дістали поранення. Один із постраждалих перебуває у важкому стані.
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Як повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, трагедія сталася біля магазину, куди люди прийшли по продукти. Звичайний похід за покупками обернувся смертельною небезпекою через російський удар.
– Люди просто прийшли до магазину за продуктами. Звичайний похід за покупками обернувся трагедією через російську атаку, – зауважив Тимур Ткаченко.
Він наголосив, що російські війська продовжують тероризувати мирне населення, завдаючи ударів по цивільних об’єктах.
Унаслідок атаки в будівлі магазину виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.
Рідним і близьким загиблої людини висловили щирі співчуття.
Нагадаємо, що дрон атакував Димер Вишгородського району Київської області, внаслідок удару було частково зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 733-тю добу.
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