Унаслідок російської атаки на Київщину у місті Вишневе загинула одна людина, ще троє дістали поранення. Один із постраждалих перебуває у важкому стані.

Атака на Київську область 22 листопада: що відомо

Як повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, трагедія сталася біля магазину, куди люди прийшли по продукти. Звичайний похід за покупками обернувся смертельною небезпекою через російський удар.

– Люди просто прийшли до магазину за продуктами. Звичайний похід за покупками обернувся трагедією через російську атаку, – зауважив Тимур Ткаченко.

Він наголосив, що російські війська продовжують тероризувати мирне населення, завдаючи ударів по цивільних об’єктах.

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Унаслідок атаки в будівлі магазину виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.

Рідним і близьким загиблої людини висловили щирі співчуття.

Нагадаємо, що дрон атакував Димер Вишгородського району Київської області, внаслідок удару було частково зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 733-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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