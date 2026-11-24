ДТП у Києві: швидка перекинулася після зіткнення з Hyundai, водій із пацієнтом у лікарніДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Водій та пацієнт швидкої дістали травми після ДТП у Києві 23 листопада.
Аварія сталася за участі автомобіля швидкої допомоги та легковика Hyundai, повідомили 24 листопада в поліції Києва.
ДТП у Києві 23 листопада: що сталося
За даними поліції, ДТП у Києві 23 листопада сталася близько 20:00 на вулиці Самійла Кішки в Голосіївському районі столиці.
За попередніми даними поліції, 58-річний водій автомобіля швидкої допомоги з увімкненими проблисковими маячками розпочав розворот і зіткнувся з Hyundai, який рухався позаду.
Від удару легковик відкинуло на два припарковані автомобілі, а карета швидкої допомоги перекинулася на бік.
Унаслідок аварії травмувалися двоє людей — водій швидкої допомоги та пацієнт, якого перевозили медики.
У 58-річного водія спецтранспорту діагностували закриту черепно-мозкову травму та закриту травму грудної клітки.
33-річний пацієнт дістав черепно-мозкову травму, закриту травму хребта та забої ніг.
Обох постраждалих госпіталізували.
За інформацією поліції, обидва водії на момент аварії були тверезими. Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП в Києві та вирішують питання щодо правової кваліфікації події.
Фото: Поліція Києва