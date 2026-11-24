РФ атаковала Новую почту в Коростене и предприятия в Житомире, есть пострадавшиеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
За прошедшие сутки и этой ночью российские войска снова атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру Житомирской области.
Об этом сообщили ГСЧС Украины и глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
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В Коростене в результате вражеской атаки пострадали отделения Новой почты и складские помещения соседних коммерческих предприятий. На месте удара вспыхнул масштабный пожар, который спасателям удалось локализовать.
В Житомире россияне атаковали два предприятия. Поврежден ремонтный цех, административное здание и 36 гражданских транспортных средств.
Кроме того, получили повреждения кровли и окна двух жилых домов и двух учебных заведений.
В Житомирском районе под вражеским ударом оказался объект энергетической инфраструктуры.
В результате российских атак погибших и травмированных нет. У шести человек диагностировали острую реакцию на стресс. В госпитализации они не нуждались.
Спасатели, энергетики, медики и прочие профильные службы продолжают работать в условиях постоянной угрозы повторных ударов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 735-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.