За прошедшие сутки и этой ночью российские войска снова атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру Житомирской области.

Об этом сообщили ГСЧС Украины и глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Атака на Житомирщину 24 ноября: что известно

В Коростене в результате вражеской атаки пострадали отделения Новой почты и складские помещения соседних коммерческих предприятий. На месте удара вспыхнул масштабный пожар, который спасателям удалось локализовать.

Сейчас смотрят

В Житомире россияне атаковали два предприятия. Поврежден ремонтный цех, административное здание и 36 гражданских транспортных средств.

Кроме того, получили повреждения кровли и окна двух жилых домов и двух учебных заведений.

В Житомирском районе под вражеским ударом оказался объект энергетической инфраструктуры.

В результате российских атак погибших и травмированных нет. У шести человек диагностировали острую реакцию на стресс. В госпитализации они не нуждались.

Спасатели, энергетики, медики и прочие профильные службы продолжают работать в условиях постоянной угрозы повторных ударов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 735-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.