Днем Россия атаковала спортивный комплекс Локомотив в Харькове.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Удар по дворцу спорта Локомотив

– Этот комплекс много лет был тренировочной базой для многих выдающихся украинских спортсменов, представлявших Харьковщину и Украину на международном уровне, – заявил Синегубов.

В результате атаки поврежден фасад спорткомплекса. По предварительной оценке, конструктивные элементы самого здания не получили повреждений.

Сейчас смотрят

На месте вражеского удара работают подразделения спасателей.

По словам Олега Синегубова, вопрос обновления спортивного комплекса будет рассматриваться уже после завершения войны.

Сегодня утром российские дроны ударили по Харькову. В Новобаварском районе российский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом. Известно о двух погибших и трех пострадавших.

22 ноября россияне ударили по территории детского сада в Немышлянском районе.

Ночью 11 ноября РФ атаковала Харьков ракетами. Одна из ракет ударила по территории гаражного кооператива в Салтовском районе. Также повреждены многоэтажные жилые дома.

3 ноября враг нанес комбинированный удар по Харькову. В Немышлянском районе зафиксировано попадание между корпусами больницы. Также повреждено еще одно медицинское учреждение, лабораторию и окна десяти многоквартирных жилых домов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 737-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Харьковская ОВА

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.