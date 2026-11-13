Взрывы в Киеве прогремели 13 ноября во время вражеской атаки с использованием дронов.

Об этом сообщили Киевская городская военная администрация (КГВА) и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Взрывы в Киеве 13 ноября: что известно

По информации КГВА, в Шевченковском районе столицы обломки российского дрона упали на здание медицинского учреждения, в результате чего возник пожар.

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В ГСЧС уточнили, что в больнице зафиксировали частичные разрушения на втором этаже.

Персонал медицинского учреждения эвакуировал в безопасное место 30 человек. Еще семерых спасли сотрудники ГСЧС.

В результате российской атаки на Киев пострадал один человек.

Спасатели потушили пожар, который возник на месте удара.

Накануне, 12 ноября, российские войска также атаковали Киев. В Соломенском районе в результате удара вспыхнул пожар в девятиэтажном жилом доме. Огонь охватил квартиры с третьего по шестой этажи, а на уровне пятого зафиксировали частичные разрушения.

В результате атаки погибла 44-летняя женщина, еще восемь человек пострадали.

В тот же день российские беспилотники снова атаковали столицу. В Шевченковском районе после падения БпЛА на проезжую часть загорелся легковой автомобиль, также был частично поврежден автобус.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 724-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.