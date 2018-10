В 7-м туре АПЛ команда Андрея Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед принимала на своем поле Манчестер Юнайтед. Наставник молотобойцев Мануэль Пеллегрини доверил украинцу место в стартовом составе и не прогадал. На 43-й минуте наш футболист с помощью рикошета забил мяч, авторство которого, правда, было записано на защитника гостей Виктора Линдельофа.

Сама встреча завершилась победой Вест Хэма со счетом 3:1, а Андрей был заменен на 72-й минуте. Сейчас команда из Лондона занимает 12-ю строчку турнирной таблицы, имея в активе 7 очков.

Доверил место в стартовом составе Манчестер Сити хавбеку сборной Украины Александру Зинченко и Пеп Гвардиола на игру с Брайтоном. Для украинца это был дебютный матч в английской Премьер-лиге в новом сезоне. Зинченко провел на поле весь поединок, а горожане взяли верх над своими визави со счетом 2:0.

Авторитетный портал Whoscored оценил действия Зинченко приличной восьмеркой – это третий результат в команде вместе с Давидом Силвой. Высший балл получили лишь Серхио Агуэро (8,3) и Рахим Стерлинг (9,1), которые стали авторами забитых мячей.

A dynamic game from @Azinchenko17 so far who’s made some positive contributions in attack and defence

1-0 #cityvbhafc #mancity pic.twitter.com/EWpBTilT5b

— Manchester City (@ManCity) 29 вересня 2018 р.