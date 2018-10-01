В активе украинских сборников на прошлой неделе две победы в АПЛ, ассист в Бундеслиге и Бельгии.

В 7-м туре АПЛ команда Андрея Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед принимала на своем поле Манчестер Юнайтед. Наставник молотобойцев Мануэль Пеллегрини доверил украинцу место в стартовом составе и не прогадал. На 43-й минуте наш футболист с помощью рикошета забил мяч, авторство которого, правда, было записано на защитника гостей Виктора Линдельофа.

Сама встреча завершилась победой Вест Хэма со счетом 3:1, а Андрей был заменен на 72-й минуте. Сейчас команда из Лондона занимает 12-ю строчку турнирной таблицы, имея в активе 7 очков.

Доверил место в стартовом составе Манчестер Сити хавбеку сборной Украины Александру Зинченко и Пеп Гвардиола на игру с Брайтоном. Для украинца это был дебютный матч в английской Премьер-лиге в новом сезоне. Зинченко провел на поле весь поединок, а горожане взяли верх над своими визави со счетом 2:0.

Авторитетный портал Whoscored оценил действия Зинченко приличной восьмеркой – это третий результат в команде вместе с Давидом Силвой. Высший балл получили лишь Серхио Агуэро (8,3) и Рахим Стерлинг (9,1), которые стали авторами забитых мячей.

Набрав 19 очков, Сити пока разделяет первое место с Ливерпулем Юргена Клоппа.

На игру против Майнца в основном составе вышел и хавбек Шальке Евгений Коноплянка. Украинец уже на 11-й минуте встречи отдал шикарную передачу на Алессандро Шопфа, который пробил вратаря соперника. Коноплянка отыграл весь матч, а кобальтовые одержали первую победу в новом сезоне Бундеслиги.

С тремя пунктами в активе гельзенкирхенцы занимают предпоследнее место в турнирной таблице.

Украинский голкипер Андрей Лунин впервые в сезоне попал в заявку Леганеса на матч Примеры. Однако место в воротах занял основной кипер команды Иван Куэльяр, а Леганес уступил Бетису 0:1.

Генк Руслана Малиновского в 9-м туре чемпионата Бельгии принимал Зюльте-Варагем. Полузащитник сборной Украины вышел в стартовом составе и на 31-й минуте отличился очередной голевой передачей от углового флажка. В конце концов встреча закончилась уверенной победой хозяев со счетом 4:0, а Малиновский провел на поле все игровое время.

Имея в активе 23 очка, Генк занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера Брюгге на 2 пункта.

А вот Андерлехт Евгения Макаренко на своем поле принимал Сент-Трюйден Романа Безуса. Если Евгений в матче появился на замену на 70-й минуте, то Роман начал со старта. Забить в поединке ни одной из команд не удалось и игра закончилась нулевой ничьей.

Боевой ничьей завершилась встреча Гента Романа Яремчука и Игоря Пластуна против Антверпена на выезде. Оба украинских футболиста вышли в стартовом составе своей команды и доиграли до финального свистка. А сама встреча закончилась вничью – 2:2. С 14-ю очками Гент занимает шестую строчку.

Форвард турецкого Акхисара Евгений Селезнев забил мяч в первом же поединке чемпионата Турции после своей четырехматчевой дисквалификации. Впрочем удара украинца его команде не хватило и Акхисар уступил Аланьяспору 1:2.