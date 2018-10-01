У доробку українських збірників минулого тижня дві перемоги в АПЛ, асист у Бундеслізі та Бельгії.

У 7-му турі АПЛ команда Андрія Ярмоленка Вест Гем Юнайтед приймала на власному полі Манчестер Юнайтед. Наставник молотобійців Мануель Пеллегріні довірив українцю місце у стартовому складі і не прогадав. На 43-й хвилині наш футболіст за допомогою рикошету забив м’яч, авторство якого, щоправда, було записано на захисника гостей Віктора Ліндельофа.

Сама зустріч завершилася перемогою Вест Гема з рахунком 3:1, а Андрій був замінений на 72-й хвилині. Нині команда з Лондона посідає 12-ту сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 7 очок.

Довірив місце у стартовому складі Манчестер Сіті хавбеку збірної України Олександру Зінченку і пеп Гвардіола на гру з Брайтоном. Для українця це був дебютний матч в англійській Прем’єр-лізі в новому сезоні. Зінченко провів на полі весь поєдинок, а містяни взяли гору над своїми візаві з рахунком 2:0.

Авторитетний портал Whoscored оцінив дії Зінченка пристойною вісімкою – це третій результат в команді разом з Давидом Сілвою. Вищий бал отримали лише Серхіо Агуеро (8,3) і Рахім Стерлінг (9,1), які стали авторами забитих м’ячів.

Набравши 19 очок, Сіті поки що розділяє першу сходинку з Ліверпулем Юргена Клоппа.

На гру проти Майнца в основному складі вийшов і хавбек Шальке Євген Коноплянка. Українець вже на 11-й хвилині зустрічі віддав шикарну передачу на Алессандро Шопфа, який пробив воротаря суперника. Коноплянка відіграв весь матч, а кобальтові здобули першу перемогу у новому сезоні Бундесліги.

З трьома пунктами в активі гельзенкірхенці посідають передостаннє місце в турнірній таблиці.

Український голкіпер Андрій Лунін вперше в сезоні потрапив до заявки Леганеса на матч Прімери. Однак місце у воротах зайняв основний кіпер команди Іван Куельяр, а Леганес поступився Бетісу 0:1.

Генк Руслана Маліновського у 9-му турі чемпіонату Бельгії приймав Зюльте-Варагем. Півзахисник збірної України вийшов у стартовому складі й на 31-й хвилині відзначився черговою гольовою передачею від кутового прапорця. Зрештою зустріч закінчилася впевненою перемогою господарів із рахунком 4:0, а Маліновський провів на полі весь ігровий час.

Маючи в активі 23 очки, Генк посідає другу сходинку в турнірній таблиці, відстаючи від лідера Брюгге на 2 пункти.

А ось Андерлехт Євгена Макаренка на власному полі приймав Сент-Трюйден Романа Безуса. Якщо Євген у матчі з’явився на заміну на 70-й хвилині, то Роман розпочав зі старту. Забити у поєдинку жодній з команд не вдалося і гра закінчилася нульовою нічиєю.

Бойовою нічиєю завершилася зустріч Гента Романа Яремчука та Ігора Пластуна проти Антверпена на виїзді. Обидва українські футболісти вийшли у стартовому складі своєї команди й дограли до фінального свистка. А сама зустріч закінчилася внічию — 2:2. З 14-ма очками Гент посідає шосту сходинку.

Форвард турецького Акхісара Євген Селезньов забив м’яч у першому ж поєдинку чемпіонату Туреччини після своєї чотириматчевої дискваліфікації. Утім удару українця його команді не вистачило і Акхісар поступився Аланьяспору 1:2.

Фото: Getty Images, FC Schalke 04.