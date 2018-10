У 7-му турі АПЛ команда Андрія Ярмоленка Вест Гем Юнайтед приймала на власному полі Манчестер Юнайтед. Наставник молотобійців Мануель Пеллегріні довірив українцю місце у стартовому складі і не прогадав. На 43-й хвилині наш футболіст за допомогою рикошету забив м’яч, авторство якого, щоправда, було записано на захисника гостей Віктора Ліндельофа.

Сама зустріч завершилася перемогою Вест Гема з рахунком 3:1, а Андрій був замінений на 72-й хвилині. Нині команда з Лондона посідає 12-ту сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 7 очок.

Довірив місце у стартовому складі Манчестер Сіті хавбеку збірної України Олександру Зінченку і пеп Гвардіола на гру з Брайтоном. Для українця це був дебютний матч в англійській Прем’єр-лізі в новому сезоні. Зінченко провів на полі весь поєдинок, а містяни взяли гору над своїми візаві з рахунком 2:0.

Авторитетний портал Whoscored оцінив дії Зінченка пристойною вісімкою – це третій результат в команді разом з Давидом Сілвою. Вищий бал отримали лише Серхіо Агуеро (8,3) і Рахім Стерлінг (9,1), які стали авторами забитих м’ячів.

A dynamic game from @Azinchenko17 so far who’s made some positive contributions in attack and defence

1-0 #cityvbhafc #mancity pic.twitter.com/EWpBTilT5b

— Manchester City (@ManCity) 29 вересня 2018 р.