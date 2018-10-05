Федерация футбола Украины отреагировала на предложение организации Sport for all провести товарищеский матч между Украиной и Россией.

В Федерации футбола Украины отреагировали на идею провести товарищеский матч команд Украины и России.

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Соответствующий комментарий в иронической форме появился на официальной странице ФФУ в Facebook.

— Товарищеский матч Украина – Россия в ближайшее время? Да, но в нынешних условиях только после матча сборная Украины – сборная планеты Марс! Анонс поединка Украина – страна-агрессор по инициативе организации Sport for all распространили многие украинские и еще больше российских СМИ. Это действительно было смешно, – говорится в комментарии ФФУ.

К посту также был добавлен гол Андрея Шевченко в ворота Александра Филимонова в эпическом матче Россия – Украина в 1999 году на стадионе Лужники в Москве – для поднятия настроения.

Напомним, Украина минимально победила Словакию во втором матче Лиги наций.

Фото: ФФУ.