Нападающий Зенита Александр Кокорин и полузащитник Краснодара Павел Мамаев избили московского чиновника.
Нападающий Зенита Александр Кокорин и полузащитник Краснодара Павел Мамаев избили главу департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Дениса Пака.
Инцидент произошел в одном из московских кафе, где компания футболистов и их друзей шумно себя вела. Перед избиением спортсмены несколько раз оскорбили чиновника. Пака, который сделал Павлу и Александру замечания, назвали “каким-то китайцем” и попросили его вернуться на родину и следить за порядком там, сообщает Telegram канал Mash.Читайте: Экс-игрок сборной России Семак: Альтернативы Путину нет, а Крым российский Российские футболисты на игру с Хорватией вышли под допингом - Bild Только после матча Украина - Марс! ФФУ прокомментировала возможность спарринга с Россией
Позже стало известно, что футболисты выбили чиновнику зуб и оставили несколько синяков на его теле. Пострадавший от госпитализации отказался, но написал заявление в полицию на футболистов.
В свою очередь, контрольно-дисциплинарный комитет РФС не будет наказывать игроков, так как инцидент произошел за пределами футбольного поля.
Напомним, Кокорин и Мамаев уже оказывались в центре скандала в 2016 году. Тогда игроки устроили пышную вечеринку в Монте-Карло, где под звуки гимна России гостям знаменитого ночного клуба разносили шампанское стоимостью €500 за бутылку. Видео гуляний появилось в интернете вскоре после того, как сборная России не смогла выйти из группы на Евро-2016 Франции и с позором покинула турнир.
Фото: Instagram/kokorin9