Нападающий Зенита Александр Кокорин и полузащитник Краснодара Павел Мамаев избили московского чиновника.

Нападающий Зенита Александр Кокорин и полузащитник Краснодара Павел Мамаев избили главу департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Дениса Пака.

Инцидент произошел в одном из московских кафе, где компания футболистов и их друзей шумно себя вела. Перед избиением спортсмены несколько раз оскорбили чиновника. Пака, который сделал Павлу и Александру замечания, назвали “каким-то китайцем” и попросили его вернуться на родину и следить за порядком там, сообщает Telegram канал Mash.

Позже стало известно, что футболисты выбили чиновнику зуб и оставили несколько синяков на его теле. Пострадавший от госпитализации отказался, но написал заявление в полицию на футболистов.

В свою очередь, контрольно-дисциплинарный комитет РФС не будет наказывать игроков, так как инцидент произошел за пределами футбольного поля.

Напомним, Кокорин и Мамаев уже оказывались в центре скандала в 2016 году. Тогда игроки устроили пышную вечеринку в Монте-Карло, где под звуки гимна России гостям знаменитого ночного клуба разносили шампанское стоимостью €500 за бутылку. Видео гуляний появилось в интернете вскоре после того, как сборная России не смогла выйти из группы на Евро-2016 Франции и с позором покинула турнир.

Фото: Instagram/kokorin9