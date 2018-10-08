Форвард Зеніта Олександр Кокорін і півзахисник Краснодара Павло Мамаєв побили московського чиновника.

Нападник Зеніта Олександр Кокорін і півзахисник Краснодара Павло Мамаєв побили главу департаменту автомобільної промисловості і залізничного машинобудування Мінпромторгу Росії Дениса Пака.

Інцидент стався в одному з московських кафе, де компанія футболістів і їхніх друзів шумно себе вела. Перед побиттям спортсмени кілька разів образили чиновника. Пака, який зробив Павлу і Олександру зауваження, назвали “якимось китайцем” і попросили його повернутися на батьківщину і стежити за порядком там, повідомляє Telegram-канал Mash.

Пізніше стало відомо, що футболісти вибили чиновнику зуб та залишили чимало синців на його тілі. Потерпілий від госпіталізації відмовився, але написав заяву у поліцію на футболістів.

У свою чергу, контрольно-дисциплінарний комітет РФС не буде карати гравців, так як інцидент трапився поза межами футбольного поля.

Нагадаємо, Кокорін і Мамаєв вже опинялися в центрі скандалу в 2016 році. Тоді гравці влаштували пишну вечірку в Монте-Карло, де під звуки гімну Росії гостям знаменитого нічного клубу розносили шампанське вартістю €500 за пляшку. Відео гулянь з’явилося в інтернеті незабаром після того, як збірна Росії не змогла вийти з групи на Євро-2016 Франції і з ганьбою покинула турнір.

Фото: Instagram/kokorin9