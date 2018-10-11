Полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне рассказал об отношениях с украинским хавбеком Александром Зинченко.

Один из лидеров Манчестер Сити Кевин Де Брюйне в интервью Soccer AM рассказал о своих партнерах по команде.

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В частности, бельгиец вспомнил и об игроке сборной Украины по футболу Александре Зинченко.

— Худший голос в команде? Однозначно Зинченко! Он постоянно поет. Но это реально ужасно, – сказал в комментарии Кевин Де Брюйне.

Также Де Брюйне признал, что с Зинченко они действительно похожи.

— Да, он хочет быть моим братом, но это невозможно. Хотя он конечно похож на меня внешне, – рассказал Де Брюйне.

Напомним, сейчас Де Брюйне восстанавливается после травмы, которую он получил на тренировке 15 августа.

К слову, журнал France football оголошує тридцятку номінантів на Золотий м’яч-2018.

Фото: zinchenko_96