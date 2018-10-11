PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Лідер Манчестер Сіті: Зінченко постійно співає і робить це жахливо/

Лідер Манчестер Сіті: Зінченко постійно співає і робить це жахливо

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне розповів про відносини з українським хавбеком Олександром Зінченко.

Один з лідерів Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне в інтерв’ю Soccer AM розповів про своїх партнерів по команді.

Читайте: Блискуче! Гвардіола розхвалив Зінченка і натякнув, що розраховує на нього

Зокрема, бельгієць згадав і про гравця збірної України з футболу Олександра Зінченка.

— Найгірший голос в команді? Однозначно Зінченко! Він постійно співає. Але це реально жахливо, – сказав в коментарі Кевін Де Брюйне.

Також Де Брюйне визнав, що з Зінченком вони дійсно схожі між собою.

— Так, він хоче бути моїм братом, але це неможливо. Хоча він звісно схожий на мене зовні, – розповів Де Брюйне.

Нагадаємо, нині Де Брюйне відновлюється після травми, яку він отримав на тренуванні 15 серпня.

До речі, журнал France football оголосив тридцятку номінантів на Золотий м’яч-2018.

Фото: zinchenko_96

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Український вікенд: успіх Зінченка та шикарний асист Коноплянки
Блискуче! Гвардіола розхвалив Зінченка і натякнув, що розраховує на нього
Український вікенд: дубль Ярмоленка в АПЛ та дві перемоги у Греції
З лівої точно у ворота: Зінченко забив з кутового
Зінченко у потужному проморолику FIFA разом з Роналду та Неймаром
Як жокеї! Фанати Манчестер Сіті шоковані новою формою
Український вікенд: гол Безуса в Бельгії та чергове фіаско команди Ярмоленка в АПЛ
Селтік vs Реал Бетіс: доля Зінченка залишається під питанням
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка