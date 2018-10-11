Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне розповів про відносини з українським хавбеком Олександром Зінченко.

Один з лідерів Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне в інтерв’ю Soccer AM розповів про своїх партнерів по команді.

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Зокрема, бельгієць згадав і про гравця збірної України з футболу Олександра Зінченка.

— Найгірший голос в команді? Однозначно Зінченко! Він постійно співає. Але це реально жахливо, – сказав в коментарі Кевін Де Брюйне.

Також Де Брюйне визнав, що з Зінченком вони дійсно схожі між собою.

— Так, він хоче бути моїм братом, але це неможливо. Хоча він звісно схожий на мене зовні, – розповів Де Брюйне.

Нагадаємо, нині Де Брюйне відновлюється після травми, яку він отримав на тренуванні 15 серпня.

До речі, журнал France football оголосив тридцятку номінантів на Золотий м’яч-2018.

Фото: zinchenko_96