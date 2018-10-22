Прямую трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Манчестер Сити покажет телеканал Футбол 1.
В третьем матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА донецкий Шахтер дома сыграет с английским Манчестер Сити. Матч пройдет 23 октября в Харькове на стадионе ОСК Металлист.
Начало матча в 22:00.
Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1.Читайте: Лучшая страна в мире! Зинченко рассказал, куда полетел Манчестер Сити Результаты и видео матчей 12-го тура УПЛ Шахтер — Манчестер Сити: прогноз букмекеров на матч
Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.
Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.
Фото: FC Shakhtar.