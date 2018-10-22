Прямую трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Манчестер Сити покажет телеканал Футбол 1.

В третьем матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА донецкий Шахтер дома сыграет с английским Манчестер Сити. Матч пройдет 23 октября в Харькове на стадионе ОСК Металлист.

Начало матча в 22:00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.

Фото: FC Shakhtar.