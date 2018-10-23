Пряму трансляцію матчу третього туру групового етапу Ліги чемпіонів між Шахтарем та Манчестер Сіті покаже телеканал Футбол 1.
У третьому матчі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар вдома зіграє з англійським Манчестер Сіті. Матч пройде 23 жовтня у Харкові на стадіоні ОСК Металіст.
Початок матчу о 22:00.
Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.Читайте: Найкраща країна у світі! Зінченко розповів, куди полетів Манчестер Сіті Результати та відео матчів 12-го туру УПЛ Шахтар — Манчестер Сіті: прогноз букмекерів на матч
Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.
Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.
Фото: FC Shakhtar.