PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Шахтер — Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча/

Шахтер — Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча

Смотрите онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер — Манчестер Сити на Фактах ICTV во вторник, 23 октября, в 22.00.

Шахтер и Манчестер Сити сойдутся на стадионе ОСК Металлист в Харькове в рамках матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов 2018/19 во вторник, 23 октября.

В прошлом сезоне Шахтер и Манчестер Сити дважды встречались на групповой стадии Лиги чемпионов – на Туманном Альбионе горняки уступили 0:2, но в Украине смогли обыграть горожан 2:1. На гол Бернарда и Исмаили ответил точным ударом Агуэро.

Читайте: Где смотреть Шахтер – Манчестер Сити

В команд нет дисквалифицированных игроков, однако из-за травмы у Шахтера не сыграют Тайсон, Марлос и Ордец. Гвардиола не сможет рассчитывать на Гюндогана.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров абсолютным фаворитом матча являются подопечные Хосепа Гвардиолы. На победу Шахтера принимают ставки с коэффициентом 7.60. Успех горожан оценивают в 1.37. Ничейный результат встречи – 5.80.

Прогноз Фактов ICTV

Шахтер — Манчестер Сити – 2:2

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка