Смотрите онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер — Манчестер Сити на Фактах ICTV во вторник, 23 октября, в 22.00.

Шахтер и Манчестер Сити сойдутся на стадионе ОСК Металлист в Харькове в рамках матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов 2018/19 во вторник, 23 октября.

В прошлом сезоне Шахтер и Манчестер Сити дважды встречались на групповой стадии Лиги чемпионов – на Туманном Альбионе горняки уступили 0:2, но в Украине смогли обыграть горожан 2:1. На гол Бернарда и Исмаили ответил точным ударом Агуэро.

Читайте: Где смотреть Шахтер – Манчестер Сити

В команд нет дисквалифицированных игроков, однако из-за травмы у Шахтера не сыграют Тайсон, Марлос и Ордец. Гвардиола не сможет рассчитывать на Гюндогана.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров абсолютным фаворитом матча являются подопечные Хосепа Гвардиолы. На победу Шахтера принимают ставки с коэффициентом 7.60. Успех горожан оценивают в 1.37. Ничейный результат встречи – 5.80.

Прогноз Фактов ICTV

Шахтер — Манчестер Сити – 2:2