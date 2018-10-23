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Шахтар — Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу

Дивіться онлайн-трансляцію матчу третього туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар — Манчестер Сіті на Фактах ICTV у вівторок, 23 жовтня, о 22.00.

Шахтар та Манчестер Сіті зійдуться на стадіоні ОСК Металіст у Харкові в рамках матчу третього туру групового етапу Ліги чемпіонів 2018/19 у вівторок, 23 жовтня.

У минулому сезоні Шахтар та Манчестер Сіті двічі зустрічалися на груповій стадії Ліги чемпіонів – на Туманному Альбіоні гірники поступилися 0:2, але в Україні змогли обіграти містян 2:1. На гол Бернарда і Ісмаїлі відповів точним ударом Агуеро.

Читайте: Де дивитися Шахтар — Манчестер Сіті

У команд немає дискваліфікованих гравців, однак через травми у Шахтаря не зіграють Тайсон, Марлос та Ордець. Гвардіола не зможе розраховувати на Гюндогана.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів абсолютним фаворитом матчу є підопічні Хосепа Гвардіоли. На перемогу Шахтаря приймають ставки з коефіцієнтом 7.60. Успіх містян оцінюють в 1.37. Нічийний результат зустрічі — 5.80.

Прогноз Фактів ICTV

Шахтар — Манчестер Сіті – 2:2

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