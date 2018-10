Украинка Алла Черкасова завоевала золотую медаль на Чемпионате мира 2018 по вольной, женской и греко-римской борьбе – в весовой категории до 68 кг.

Об этом сообщается на странице NOC of Ukraine and the Olympic Team в Facebook.

– Уступая в финальной схватке молодой француженке Кумба Ларрок, 29-летняя спортсменка из Львова проявила настоящий чемпионский характер и вырвала такую желанную победу! – говорится в сообщении.

Отмечается, что это первая награда Украины на чемпионате мира, который проходит в Будапеште.

Напомним, в 2017 году украинка Юлия Ткач-Остапчук завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по борьбе в Париже.

Фото: НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team