Українка Алла Черкасова завоювала золоту медаль на Чемпіонаті світу 2018 з вільної, жіночої та греко-римської боротьби – у ваговій категорії до 68 кг.

Про це повідомляється на сторінці NOC of Ukraine and the Olympic Team у Facebook.

– Поступаючись у фінальній сутичці молодій француженці Кумба Ларрок, 29-річна спортсменка зі Львова проявила справжній чемпіонський характер і вирвала таку бажану перемогу! – йдеться у повідомленні.

Зазначається, что це перша нагорода України на чемпіонаті світу, який проходить у Будапешті.

Нагадаємо, у 2017 році українка Юлія Ткач-Остапчук завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу з боротьби в Парижі.

Фото: НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team