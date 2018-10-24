Українка Алла Черкасова завоювала золоту медаль на Чемпіонаті світу 2018 з вільної, жіночої та греко-римської боротьби – у ваговій категорії до 68 кг.
Про це повідомляється на сторінці NOC of Ukraine and the Olympic Team у Facebook.
– Поступаючись у фінальній сутичці молодій француженці Кумба Ларрок, 29-річна спортсменка зі Львова проявила справжній чемпіонський характер і вирвала таку бажану перемогу! – йдеться у повідомленні.
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Зазначається, что це перша нагорода України на чемпіонаті світу, який проходить у Будапешті.
Нагадаємо, у 2017 році українка Юлія Ткач-Остапчук завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу з боротьби в Парижі.
Фото: НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team
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