Первая ракетка Украины Элина Свитолина победила Кики Бертенс и вышла в полуфинал итогового турнира WTA.
Об этом сообщается в аккаунте WTA в Twitter.
Первый сет остался за Свитолиной – 7:5. Во втором украинка проиграла на тай-брейке 7:6(5).
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В решающем сете Свитолина победила 6:4.
Напомним, в четвертьфинале Свитолина обыграла третью ракетку Каролин Возняцки.
Фото: Twitter.
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