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Свитолина вышла в финал итогового турнира WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина победила Кики Бертенс и вышла в полуфинал итогового турнира WTA.

свитолина

Об этом сообщается в аккаунте WTA в Twitter.

Первый сет остался за Свитолиной – 7:5. Во втором украинка проиграла на тай-брейке 7:6(5).

Читайте: Свитолина взяла верх над Плишковой во втором матче в Сингапуре

В решающем сете Свитолина победила 6:4.

Напомним, в четвертьфинале Свитолина обыграла третью ракетку Каролин Возняцки.

Фото: Twitter.

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