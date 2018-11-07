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Манчестер Сити — Шахтер: онлайн-трансляция матча

Смотрите онлайн-трансляцию матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити — Шахтер на Фактах ICTV в среду, 7 ноября, в 22.00.

Манчестер Сити и Шахтер сойдутся на стадионе Этихад в Манчестере в рамках матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов 2018/19 в среду, 7 ноября.

В крайнем матче в Харькове подопечные Фонсеки не смогли ничего противопоставить гостям из Манчестера, уступив горожанам 3:0. Однако тогда из-за травмы у горняков отсутствовали Тайсон и Марлос. Сейчас футболисты уже приступили к тренировкам, а Тайсон даже выходил на замену в последнем матче УПЛ против Динамо.

Читайте: Где смотреть Манчестер Сити — Шахтер

Что касается Манчестер Сити, то Гвардиола не сможет рассчитывать на Кевина де Брюйне и Ельякима Мангаля. Зато восстановились Илкай Гюндоган и Николас Отаменди.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров абсолютным фаворитом матча являются подопечные Хосепа Гвардиолы. На победу Манчестер Сити принимают ставки с коэффициентом 1.11. Успех горняков оценивают в 21.0 Ничейный результат встречи — 11.0.

Прогноз Фактов ICTV

Манчестер Сити — Шахтер – 2:0

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