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Фанат спалив будинок родича через футбол

Аргентинський фанат підпалив будинок родича після суперечки про переможця майбутнього Кубка Лібертадорес.

В аргентинському місті Аполстолес трапився жахливий інцидент. Під час суперечки родичів про переможця Кубку Лібертадорес 2018, в якому вперше в історії зустрінуться два клуба з Буенос-Айреса Рівер Плейт та Бока Хуніорс, один з чоловіків спалив будинок іншого.

Про це повідомляє видання El Territorio.

29-річний чоловік на ім’я Артуро два тижні жив з колишнім чоловіком сестри Оскаром, який у нього гостював. Удвох вони вирушили до друзів, де і зав’язалася суперечка щодо переможця Кубку Лібертадорес. Оскар образився на співмешканця і спішно покинув будинок, щоб забрати речі у шурина.

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Пізніше Артуро пішов на футбольне поле, яке розташоване неподалік від дому і почув, як сусіди кричали про пожежу. Його будинок палав у вогні, а всі речі згоріли. Нащастя, у пожежі ніхто не постраждав.

Аргентинська поліція оголосила Оскара у розшук. Поки що підозрюваного не знайдено.

До речі, під час матчу чемпіонату Нідерландів оголена фанатка пробіглася по полю та намагалася доторкнутися до футболістів.

Фото: Gentileza.

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