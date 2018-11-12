В матче против Монако футболист ПСЖ Преснель Кимпембе вырубил телеоператора ударом.

В матче 13-го тура чемпионата Франции Монако принимал на своем поле ПСЖ. Встреча прошла на стадионе Луи II и завершилась разгромной победой гостей со счетом 4:0.

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Голами в воротах монегасков отличились уругваец Эдинсон Кавани (хет-трик) и бразилец Неймар.

Однако избиением команды Тьерри Анри парижане не ограничились. В одном из игровых моментов защитник ПСЖ Преснель Кимпембе изо всей силы пробил прямо в голову телеоператору. На помощь мужчине сразу же подбежал коуч Монако Анри.

Ранее форвард Ливерпуля Даниэль Старридж в одном из эпизодов матча против ПСЖ заехал бутсой между ног голкиперу французов Альфонсу Ареола.

Фото: Vladyslav Moskovenko | Dreamstime.com