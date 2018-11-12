У матчі проти Монако футболіст ПСЖ Преснель Кімпембе вирубив телеоператора ударом.

У матчі 13-го туру чемпіонату Франції Монако приймав на своєму полі ПСЖ. Зустріч пройшла на стадіоні Луї ІІ і завершилася розгромною перемогою гостей з рахунком 4:0.

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Голами у воротах монегасків відзначилися уругваєць Едінсон Кавані (хет-трик) та бразилець Неймар.

Однак побиттям команди Тьєррі Анрі парижани не обмежилися. В одному з ігрових моментів захисник ПСЖ Преснель Кімпембе щосили пробив прямо в голову телеоператору. На допомогу чоловіку одразу ж підбіг коуч Монако Анрі.

Раніше форвард Ліверпуля Даніель Старрідж в одному з епізодів матчу проти ПСЖ заїхав бутсою між ніг голкіперу французів Альфонсу Ареола.

Фото: Vladyslav Moskovenko | Dreamstime.com