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Английский клуб запретил Барселоне 3 года покупать своих игроков

Ливерпуль официально запретил каталонской Барселоне покупать своих игроков до 2021 года.

Барселона не имеет права подписывать ни одного футболиста английского Ливерпуля в течение следующих двух лет.

Такой пункт был прописан в соглашении по трансферу игрока мерсисайдцев Фелипе Коутиньо в состояние блаугранас в январе 2018 года.

Об этом сообщили в программе Què t’hi jugues на радиостанции Cardena Ser.

По их информации, представители мерсисайдского клуба добавили в €160-ти миллионное соглашение пункт, запрещающий Барселоне подписывать игроков красных.

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Этот пункт активен в течение трех лет, один из которых уже почти прошел. Таким образом Ливерпуль решил защитить свои интересы от каталонского клуба, которые ранее переманивал игроков из Мерсисайда.

Кроме Коутиньо на Камп Ноу с Энфилда переехал Луис Суарес в 2014 году за €81 млн.

Ранее сообщалось, что владелец Ливерпуля выставил клуб на продажу за бешеную сумму.

Фото: FC Barcelona.

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