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Факти / Спорт / 12 хвилин сміху: найепічніші промахи у тенісі у 2018 році/

12 минут смеха: самые епичние промахи в теннисе в 2018 году

Предлагаем вам вспомнить самые курьезные моменты и промахи теннисного сезона.

Теннисный сезон 2018 подошел к концу, поэтому программа WATTS Zap сделала подборку самых курьезных моментов сезона.

В подборке собраны эпические промахи легендарных Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и других теннисистов, остроумные реакции спортсменов и зрителей.

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В ролике можно увидеть с какой яростью теннисисты крушили свои ракетки, как Дель Потро попробовал себя в роли футболиста, а также очень эмоциональную Серену Уильямс в финале Открытого чемпионата США по теннису.

В подборку попал и матч с участием Элины Свитолиной против Анастасии Севастовой на US Open.

WATTS Zap – еженедельная программа на телеканале Eurospost. В каждом выпуске, который длится в среднем 12 минут, авторы подбирают эпические и курьезные моменты по различным видам спорта.

Напомним, Элина Свитолина победила на Итоговом турнире WTA, который прошел в Сингапуре.

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