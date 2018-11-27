Прямую трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между Хоффенхаймом и Шахтером покажет телеканал Футбол 1.

В пятом матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА Хоффенхайм дома сыграет с донецким Шахтером. Матч пройдет 27 ноября во Зинсхайме на стадионе Рейн-Неккар-Арена.

Начало матча в 22:00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Хоффенхайм — Шахтер на Фактах ICTV.

Фото: FC SHAKHTAR DONETSK.