Прямую трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между Хоффенхаймом и Шахтером покажет телеканал Футбол 1.
В пятом матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА Хоффенхайм дома сыграет с донецким Шахтером. Матч пройдет 27 ноября во Зинсхайме на стадионе Рейн-Неккар-Арена.
Начало матча в 22:00.
Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1.Читайте: Хоффенхайм — Шахтер прогноз букмекеров на матч Лига чемпионов: календарь и результаты матчей Военное положение: что будет с еврокубковыми матчами в Украине
Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.
Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Хоффенхайм — Шахтер на Фактах ICTV.
Фото: FC SHAKHTAR DONETSK.