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Факти / Спорт / Де дивитися Хоффенхайм — Шахтар/

Где смотреть Хоффенхайм — Шахтер

Прямую трансляцию матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между Хоффенхаймом и Шахтером покажет телеканал Футбол 1.

В пятом матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА Хоффенхайм дома сыграет с донецким Шахтером. Матч пройдет 27 ноября во Зинсхайме на стадионе Рейн-Неккар-Арена.

Начало матча в 22:00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

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Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Хоффенхайм — Шахтер на Фактах ICTV.

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